«Наркоман-фюрер»: Медведев — о словах Зеленского про референдум по территориям

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 11 декабря, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальному вопросу. По его словам, это «средний палец» в адрес Соединенных Штатов.
— Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка? — написал Медведев на своей странице в социальной сети X.
11 декабря Владимир Зеленский допустил «всеукраинский референдум» по вопросам территорий. Он отметил, что сейчас ведется обсуждение этого вопроса.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также заявил, что представители европейских стран передали президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. По его словам, в ближайшие выходные могут состояться переговоры европейских лидеров с Трампом.
Вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что в Верховной раде Украины есть черновики законопроекта о президентских выборах во время военных действий.