CNN: на Западе признали помощь Киеву в ударах по КТК

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что ввод третьего выносного причального устройства после ремонта восстановит пропускную способность терминала Каспийского трубопроводного консорциума; сейчас отгрузка идёт через первое устройство, тогда как второе было выведено из эксплуатации после атаки морского беспилотника со стороны Украины. В ведомстве также отметили, что временное снижение добычи на 480 тыс. тонн, связанное с ремонтными работами, будет компенсировано после выхода терминала на штатный режим.