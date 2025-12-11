В западной разведке признали поддержку Украины при нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре на территории России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник. «Украина получает дополнительную поддержку в этой кампании по мере необходимости, и цель этих атак в том, чтобы они имели последствия. Международные нефтяные рынки могут пережить это», — говорится в сообщении.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против объектов Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Новороссийска, призвав международные круги дать оценку действиям украинской стороны. Как отмечал журнал National Interest, атаки лишь повысили мировые цены на энергоресурсы, тогда как Россия сумела быстро устранить последствия.
По данным консорциума, 29 ноября по морскому терминалу КТК был нанесён целенаправленный удар безэкипажными катерами, в результате которого выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьёзные повреждения и было выведено из эксплуатации. Казахстан выразил протест в связи с произошедшим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку, заявлял, что считает причастность Киева «очевидным фактом».
КТК остаётся крупнейшим маршрутом транспортировки каспийской нефти, обеспечивая до 83 миллионов тонн прокачки в год. Трубопровод длиной около 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с терминалом на берегу Чёрного моря, где сырьё отгружается на танкеры. Среди акционеров — Россия, Казахстан, Chevron, ExxonMobil, структуры «Лукойла», СП «Роснефти» и Shell.
Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что ввод третьего выносного причального устройства после ремонта восстановит пропускную способность терминала Каспийского трубопроводного консорциума; сейчас отгрузка идёт через первое устройство, тогда как второе было выведено из эксплуатации после атаки морского беспилотника со стороны Украины. В ведомстве также отметили, что временное снижение добычи на 480 тыс. тонн, связанное с ремонтными работами, будет компенсировано после выхода терминала на штатный режим.