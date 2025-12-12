В Молдавии прокомментировали закрытие Русского дома в Кишиневе

Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения, он был опубликован в издании «Официальный монитор», что означает его вступление в силу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщал РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.