Медведев: Зеленский референдумом добивается замедления мирных переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предложение Владимира Зеленского провести референдум по вопросу территориальной целостности в рамках мирного урегулирования на Украине направлено на замедление переговоров.
«Наркофюрер просто показал Белому дому средний палец», — написал Медведев в соцсети X*.
Он отметил, что территориальный референдум на Украине замедлит переговорный процесс, что, по его мнению, и является целью Зеленского. Медведев выразил недоумение по поводу того, как США продолжают терпеть такие действия со стороны Киева.
Ранее Зеленский заявил, что рассматривает возможность проведения «всеукраинского референдума» по вопросам территориальной целостности. По его словам, решение о территориях должно быть принято народом Украины.
Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Зеленский передал президенту США Дональду Трампу план, в котором указаны территории, от которых Киев готов отказаться в рамках мирного урегулирования. Мерц отметил, что в ближайшие выходные планируется встреча с США по обсуждению мирного плана.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.