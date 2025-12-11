Лидер АдГ назвала миграционную политику ЕС неэффективной

В тот же день Виктор Орбан заявил, что «своим решением Брюссель пытается заставить Венгрию платить еще больше или принимать мигрантов», и назвал это неприемлемым. Глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш сказал, что Будапешт отвергает миграционный пакт Евросоюза, предусматривающий распределение переселенцев по странам объединения, и будет оспаривать его положения в суде. -0-