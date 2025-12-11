Лидер АдГ назвала миграционную политику ЕС неэффективной

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что политика Европейского союза в области предоставления убежища является неэффективной, и отметила, что АдГ поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в этом вопросе. Об этом информирует ТАСС.
«Партия “Альтернатива для Германии” поддерживает Орбана: политика ЕС в отношении предоставления убежища предсказуемо дисфункциональна и останется таковой. Политически мотивированный отказ от контроля над важнейшим вопросом миграции должен прекратиться. Подлинный поворот в миграционной политике может быть достигнут только по венгерской модели!» — написала Вайдель в социальной сети X.
8 декабря страны ЕС договорились об ужесточении миграционной политики. После длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел Еврсоюза согласовали более строгие правила предоставления убежища. Например, в пределах сообщества планируется переселить 21 тыс. просителей убежища из государств, находящихся под наибольшим миграционным давлением. В рамках механизма солидарности менее обремененные страны Евросоюза должны предоставить дополнительно 420 млн евро. Однако допустимы и другие формы помощи.
В тот же день Виктор Орбан заявил, что «своим решением Брюссель пытается заставить Венгрию платить еще больше или принимать мигрантов», и назвал это неприемлемым. Глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш сказал, что Будапешт отвергает миграционный пакт Евросоюза, предусматривающий распределение переселенцев по странам объединения, и будет оспаривать его положения в суде. -0-