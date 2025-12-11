США наложили санкции на племянников Мадуро, бизнесмена и шесть компаний

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против троих племянников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, панамского бизнесмена, который, как предполагается, связан с венесуэльским лидером, а также шести компаний, занимающихся перевозкой нефти.
Как сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники, об этих санкциях в ближайшее время объявит министр финансов США Скотт Бессент.
Отмечается, что санкции касаются шести компаний-операторов танкеров, зарегистрированных на Маршалловых островах, Британских Виргинских островах и в Великобритании.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что угрозы со стороны США являются проявлением нового империализма и инструментом психологического давления.
По словам министра, против Венесуэлы проводится широкомасштабная психологическая кампания, поскольку санкции, введенные США и поддержанные Европейским Союзом, не принесли ожидаемого эффекта для Запада.