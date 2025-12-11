Ричмонд
США наложили санкции на племянников Мадуро, бизнесмена и шесть компаний

США ввели санкции против троих племянников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, панамского бизнесмена, связанного с ним, и шести компаний.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против троих племянников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, панамского бизнесмена, который, как предполагается, связан с венесуэльским лидером, а также шести компаний, занимающихся перевозкой нефти.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники, об этих санкциях в ближайшее время объявит министр финансов США Скотт Бессент.

Отмечается, что санкции касаются шести компаний-операторов танкеров, зарегистрированных на Маршалловых островах, Британских Виргинских островах и в Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что угрозы со стороны США являются проявлением нового империализма и инструментом психологического давления.

По словам министра, против Венесуэлы проводится широкомасштабная психологическая кампания, поскольку санкции, введенные США и поддержанные Европейским Союзом, не принесли ожидаемого эффекта для Запада.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше