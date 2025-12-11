Белый дом: разговор Путина и Мадуро вряд ли обеспокоит Трампа

Телефонный разговор лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли станет поводом для беспокойства президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Не думаю, что это вызовет какое-либо беспокойство у президента», — сказала Левитт журналистам.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 11 декабря провел телефонный разговор с главой Венесуэлы. Отмечалось, что президент РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, а также поддержал курс властей государства на защиту национальных интересов и суверенитета на фоне растущего внешнего давления.
