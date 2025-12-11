Иностранные наемники массово бегут из Вооруженных сил Украины, боясь попасть в штурмовые формирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей российских силовых структур.
Расторжение контрактов наемников с ВСУ стало следствием решения Киева о возможной ликвидации иностранных легионов в составе сухопутных войск Украины. В этом случае, как утверждает украинский ресурс Deep State, личный состав заграничных боевиков могут направить в штурмовые группы.
Ранее KP.RU сообщал, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют более ста военнослужащих из Великобритании. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Лондону пришлось признать военное присутствие своей страны на Украине после гибели одного из военнослужащих.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявляла, что иностранные наемники неизбежно станут целями для ВС России в зоне СВО.