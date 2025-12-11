Economist: Зеленский может выбрать Буданова главой своего офиса

Украинский лидер Владимир Зеленский может сделать выбор в пользу правительства, которое будут возглавлять силовики. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на источники.
«Он может сделать шаги навстречу правительству, возглавляемому сотрудниками служб безопасности», — говорится в публикации.
По информации журналистов, в таком случае вероятным кандидатом на должность руководителя офиса Зеленского станет глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
Напомним, ранее Владимир Зеленский впервые рассказал о претендентах на должность главы своего офиса после того, как Андрей Ермак ушел в отставку.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
