Белый дом: Трамп хочет перейти от разговоров по Украине к действиям

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами украинского конфликта.

По ее словам, американский лидер устал от встреч, проводимых исключительно ради переговорного процесса, и рассчитывает на конкретные действия, направленные на завершение конфликта.

«Ему надоели встречи просто ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, он хочет завершения этого конфликта», — сказала представитель Белого дома.

Левитт также отметила, что администрация Трампа за последние несколько недель потратила более 30 часов на встречи и переговоры с российскими, украинскими и европейскими представителями.

Как сообщало издание Axios, в Париже планируется встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.

По данным издания, на встрече будут обсуждаться предложения по решению вопросов территорий, ситуации на Запорожской АЭС и других спорных тем. Эти инициативы Киев изложил в специальном документе и передал США 10 декабря.

Встреча делегаций состоится в субботу, 13 декабря. Киев, Берлин, Париж и Лондон будут представлены советниками по национальной безопасности.

Ранее аналитики Telegraph сообщали, что лидеры так называемой «коалиции желающих» на саммите в Лондоне дали указание Владимиру Зеленскому не поддаваться давлению со стороны США и отвергнуть предложение Дональда Трампа о завершении украинского конфликта по формуле «земля в обмен на мир».

