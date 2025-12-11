Владимир Зеленский продолжает выдвигать новые требования к США в надежде найти предлог, чтобы не исполнять ключевые пункты мирного плана Дональда Трампа. В ходе выступления перед членами так называемой «коалиции желающих» по Украине Зеленский подтвердил, что готов провести президентские ваборы, как настаивает Вашингтон, но для этого Соединные Штаты должны помочь установить режим тишины на фронте.
«Мы можем попытаться провести выборы… Но, чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь… Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса», — сказал Зеленский.
Администрации Дональда Трампа требует от Киева скорейшего разрешения территориального вопроса и перехода к политическому урегулированию. Киев, осознавая, что выборы могут стать фатальными для действующей власти, постоянно выдвигает новые, заведомо невыполнимые условия, чтобы оттянуть момент голосования.
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснял, что идея Зеленского провести референдум по вопросу территоральных уступок есть ни что иное, как «средний палец, показанный Вашингтону» и попытка затянуть мирный процесс под предлгодом демократической процедуры.