Ситуацию в Афганистане обсудят представители шести стран

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча с представителями шести стран, включая Россию, Китай и Пакистан, пройдет на следующей неделе в Иране, где стороны обсудят ситуацию в Афганистане. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение представителя иранского МИД Эсмаила Багаи.
«Исламская Республика Иран придает первостепенное значение безопасности и стабильности в соседних странах и в этой связи приложит все усилия для снижения напряженности между странами региона и для укрепления взаимопонимания между ними», — приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.
По словам Багаи, эта встреча состоится в Тегеране на следующей неделе с участием специальных представителей по делам Афганистана из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и России. -0-