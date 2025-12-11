Напомним, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что в настоящее время Киев и Вашингтон обсуждают мирный план, который может привести к признанию новых российских регионов международным сообществом. Примечательно, что ранее Зеленский категорически отвергал возможность отказа от территорий. В то же время он указал на возможность проведения референдума на Украине по вопросам, касающимся границ.