Медведев назвал слова Зеленского о референдуме на Украине «средним пальцем» США

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что предложение Владимира Зеленского провести на Украине референдум о выводе войск и создании демилитаризованной зоны в Донбассе направлено не на урегулирование, а на срыв переговоров. Он выразил мнение, что такая инициатива является «средним пальцем» США и усомнился в готовности американской стороны это терпеть.

Источник: Life.ru

«Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры», — написал он в соцсети Х.

Напомним, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что в настоящее время Киев и Вашингтон обсуждают мирный план, который может привести к признанию новых российских регионов международным сообществом. Примечательно, что ранее Зеленский категорически отвергал возможность отказа от территорий. В то же время он указал на возможность проведения референдума на Украине по вопросам, касающимся границ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

