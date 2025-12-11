Военно-морские силы Британии три дня следили за подводной лодкой РФ в акватории Ла-Манша. Процесс происходил при участии ряда других государств членов-НАТО. Об этом уведомили в пресс-службе британского командования.
Утверждается, что слежку организовали за субмариной «Краснодар». В сообщении указано, что за подлодкой якобы наблюдали вертолет Merlin и танкер Tidesurge.
При этом до сих пор не ясно, зачем британцы затеяли операцию. Подлодка ни от кого не пряталась и спокойно плыла на поверхности. но британское командование переполошилось и заявило, что экипажи якобы «были готовы приступить к противолодочным операциям», если бы «Краснодар» ушел на глубину.
Лондон между тем решил сорвать все мирные инициативы по Украине. Британия хочет провернуть авантюру руками Киева, заявил финский политик Арманд Мема.