Навроцкий заявил, что ничего не знает о вероятной передаче Украине МиГ-29

Лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что ничего не знает о вероятной передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщает Wirtualna Polska.
«Должно быть, произошло какое-то недоразумение. У меня не было этой информации», — заявил Кароль Навроцкий.
Ранее появилась информация, что Варшава планирует передать Украине списанные истребители МиГ-29. Как заявил министр нацбезопасности Польши Владислав Косиняк-Камыш, взамен на самолеты его страна ожидает получить украинские технологии производства беспилотников, а также ракетные разработки.