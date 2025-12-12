Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа призвали не вмешиваться в дела Европы

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico предупредила президента США Дональда Трампа, чтобы тот не вмешивался в дела Европы.

Источник: Reuters

Так она отреагировала на идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без участия европейских стран. Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

Фон дер Ляйен раскритиковала Трампа за попытку политика «вмешаться в европейскую демократию».

Новая стратегия национальной безопасности Трампа предлагает создать орган крупных держав, не ограниченный требованиями G7, согласно которым страны должны быть одновременно богатыми и демократически управляемыми. В Вашингтоне хотят создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которого войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше