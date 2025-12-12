Трампа призвали не вмешиваться в дела Европы

Так она отреагировала на идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без участия европейских стран. Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.