Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

EUobserver узнало о планах ЕС по расширению санкций против России

ЕС подготовил 20-й пакет антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Представители стран-членов Евросоюза готовятся представить новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения затронут восемь граждан РФ. О планах ЕС пишет издание EUobserver.

В документах говорится, что европейские санкции также коснутся бывшего американского морпеха, французского экс-разведчика и швейцарского офицера. Среди граждан России называются Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, Андрей Сушенцов, Дмитрий Суслов и Иван Тимофеев. Они, как утверждается, «связаны с Валдайским дискуссионным клубом».

Санкции также введут против еще трех россиян. Эти лица якобы будут включены в список из-за хакерской деятельности.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин назвал санкции «тренировками». Он подчеркнул, что ограничения закаляют Россию, делая ее сильнее. По словам Вячеслава Володина, они подтверждают силу и грамотность нынешней государственной политики РФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше