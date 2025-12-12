EUobserver узнало о планах ЕС по расширению санкций против России

В документах говорится, что европейские санкции также коснутся бывшего американского морпеха, французского экс-разведчика и швейцарского офицера. Среди граждан России называются Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, Андрей Сушенцов, Дмитрий Суслов и Иван Тимофеев. Они, как утверждается, «связаны с Валдайским дискуссионным клубом».