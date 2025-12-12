Ричмонд
В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли, более 20 пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Перу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TV Peru.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус перевернулся. Пострадавших доставили в больницу ближайшего населенного пункта, по меньшей мере пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Автобус выехал из города Арекипа и следовал в город Сикуани в департаменте Куско. -0-