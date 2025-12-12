Путин в ходе визита в Туркмению проведет двусторонние встречи

В прошлый раз президент РФ посещал Туркмению в октябре 2024 года. Путин приезжал в Ашхабад с рабочим визитом, принял участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в честь 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги, провел переговоры с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Пакистана Асифом Али Зардари, председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, состоялась также отдельная встреча с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым.