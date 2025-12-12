Ричмонд
Путин в ходе визита в Туркмению проведет двусторонние встречи

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Туркмению примет участие в форуме по теме «Мир и доверие, единство целей в интересах устойчивого будущего», а также проведет несколько двусторонних встреч.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

12 декабря в Ашхабаде пройдет форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В мероприятии примут участие главы государств и руководители международных структур. Как ранее анонсировала пресс-служба Кремля, на площадке форума Путин планирует провести несколько двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

Помимо беседы с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, российский лидер на полях форума встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, иранским президентом Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Далее российского лидера ждет несколько протокольных мероприятий, которые принимающая сторона организует в честь прибывших гостей.

В прошлый раз президент РФ посещал Туркмению в октябре 2024 года. Путин приезжал в Ашхабад с рабочим визитом, принял участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в честь 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги, провел переговоры с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Пакистана Асифом Али Зардари, председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, состоялась также отдельная встреча с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

О международном форуме.

По традиции в годовщину провозглашения нейтралитета в Туркмении проходят мероприятия, посвященные такой государственной политике и ее преимуществам. В 2025 году в Ашхабаде проходит Международный форум мира и доверия.

Международный день нейтралитета установлен резолюцией Генассамблеи (ГА) ООН в 2017 году при активном участии Туркмении. Именно 12 декабря 1995 года решением ГА был официально провозглашен при поддержке всех 185 членов ООН постоянный нейтралитет Ашхабада. Годовщина этого события отмечается в Туркмении как государственный праздник.

Кроме того, 2025 год был провозглашен ООН Годом мира и доверия. Старт ему был дан в постоянном представительстве Туркмении при международной организации и при активном участие республики.

