Новости СВО. ВС РФ взяли Северск, ВСУ бегут из-под Купянска и из Димитрова, Зеленский готов провести референдум по судьбе Донбасса, 12 декабря

СМИ стали известны пункты отредактированного Украиной плана по урегулированию конфликта. Он представляет собой изменённый документ, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Территория Донбасса и Крыма будет признана за Россией, границы Херсонской и Запорожской областей фиксируются по линии боевого соприкосновения, а части других регионов Украины, где на данный момент есть ВС РФ, будут переданы Киеву. Ограничивается численность ВСУ до 800 тысяч человек. Также нет чёткого срока проведения выборов на Украине. Однако Владимир Зеленский утверждает, что по некоторым пунктам соглашения нет выработанной позиции.