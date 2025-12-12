Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Агрессивный инопланетянин»: Мединский хлестко охарактеризовал общение с украинским руководителем

Мединский назвал украинского руководителя агрессивным инопланетянином.

Источник: Комсомольская правда

Помощник российского лидера Владимир Мединский 11 декабря принял участие в форуме «Вместе победим». Он рассказал про опыт общения с «агрессивным инопланетянином». Им оказался один из украинских руководителей.

По словам помощника президента РФ, с политиком было «невозможно разговаривать». Он назвал собеседника «всенародно печально известным руководителем», не уточняя имени.

«Агрессивный инопланетянин. Вот так», — завершил Владимир Мединский.

Тем временем президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецоперации за успешное выполнение поставленных задач. Он подчеркнул, что данное обещание освободить город Северск к 15 декабря было успешно выполнено в срок. Владимир Путин высоко оценил слаженную работу военных.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше