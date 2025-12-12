Помощник российского лидера Владимир Мединский 11 декабря принял участие в форуме «Вместе победим». Он рассказал про опыт общения с «агрессивным инопланетянином». Им оказался один из украинских руководителей.
По словам помощника президента РФ, с политиком было «невозможно разговаривать». Он назвал собеседника «всенародно печально известным руководителем», не уточняя имени.
«Агрессивный инопланетянин. Вот так», — завершил Владимир Мединский.
Тем временем президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецоперации за успешное выполнение поставленных задач. Он подчеркнул, что данное обещание освободить город Северск к 15 декабря было успешно выполнено в срок. Владимир Путин высоко оценил слаженную работу военных.