Парламент Венесуэлы отозвал закон, одобряющий Римский статут МУС

Парламент Венесуэлы проголосовал за отзыв закона об одобрении Римского статута МУС.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Венесуэлы проголосовал за отмену закона, который ранее закреплял одобрение Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщили представители законодательного органа.

В официальном заявлении, опубликованном в Telegram, отмечается, что Национальная ассамблея приняла решение отозвать соответствующий нормативный акт.

Ранее Венесуэла осудила планы прокурора Международного уголовного суда Карима Хана по возобновлению расследования по иску о преступлениях против человечности в южноамериканской республике.

