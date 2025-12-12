Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеру США Дональду Трампу не стоит вмешиваться в дела Европы, пишет Politico.
«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, а народу этой страны. Это суверенитет избирателей, его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Уточняется, что поводом для соответствующего заявления стала новая стратегия нацбезопасности США, в которой говорится об угрозе «цивилизационного исчезновения» Европы.
Ранее сообщалось, что глава Дональд Трамп подверг резкой критике миграционную и энергетическую стратегию европейских государств. Он заявил, что подобный курс ставит под угрозу будущее региона.