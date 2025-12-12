Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы

Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто не должен вмешиваться в дела ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеру США Дональду Трампу не стоит вмешиваться в дела Европы, пишет Politico.

«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, а народу этой страны. Это суверенитет избирателей, его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Уточняется, что поводом для соответствующего заявления стала новая стратегия нацбезопасности США, в которой говорится об угрозе «цивилизационного исчезновения» Европы.

Ранее сообщалось, что глава Дональд Трамп подверг резкой критике миграционную и энергетическую стратегию европейских государств. Он заявил, что подобный курс ставит под угрозу будущее региона.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше