Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США отклонила попытку конгрессмена Эла Грина (демократ от штата Техас) запустить процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа из-за его слов о смертной казни. Голосование в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

Источник: Reuters

За то, чтобы отклонить резолюцию об импичменте Трампа, которую Грин внес на рассмотрение Конгресса США 10 декабря, высказались 237 членов Палаты представителей, против — 140, 47 воздержались. Таким образом, документ не принят к рассмотрению.

Грин обвинял Трампа в том, что тот злоупотребляет властью, а также «продвигает насилие, порождает ненависть, подрывает демократию и разрушает республику». В частности, законодатель обратил внимание на заявление Трампа, который ранее напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что их призывы к американским военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к бунту. Кроме того, согласно позиции Грина, Трамп угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а в результате его политики участились случаи «угроз политического насилия и рукоприкладства».

Ранее Грин неоднократно безуспешно пытался инициировать голосование по вопросу импичмента Трампа, критикуя его действия как во внешней, так и во внутренней политике. Сейчас Республиканская партия, которая поддерживает президента США, обладает большинством как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса, что делает попытку импичмента главы государства практически невозможной.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения Трампа от должности. Когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президент был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить Трампу импичмент.

