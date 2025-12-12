Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

Грин обвинял Трампа в том, что тот злоупотребляет властью, а также «продвигает насилие, порождает ненависть, подрывает демократию и разрушает республику». В частности, законодатель обратил внимание на заявление Трампа, который ранее напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что их призывы к американским военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к бунту. Кроме того, согласно позиции Грина, Трамп угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а в результате его политики участились случаи «угроз политического насилия и рукоприкладства».