Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США отклонила попытку конгрессмена Эла Грина (демократ от штата Техас) запустить процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа из-за его слов о смертной казни. Голосование в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN, сообщает ТАСС.
За то, чтобы отклонить резолюцию об импичменте Трампа, которую Грин внес на рассмотрение Конгресса США 10 декабря, высказались 237 членов Палаты представителей, против — 140, 47 воздержались. Таким образом, документ не принят к рассмотрению. -0-