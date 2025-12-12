Ричмонд
Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

За то, чтобы отклонить резолюцию об импичменте Трампа, которую Грин внес на рассмотрение Конгресса США 10 декабря, высказались 237 членов Палаты представителей, против — 140, 47 воздержались.

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США отклонила попытку конгрессмена Эла Грина (демократ от штата Техас) запустить процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа из-за его слов о смертной казни. Голосование в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN, сообщает ТАСС.

Таким образом, документ не принят к рассмотрению.

