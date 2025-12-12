Немецкий политический эксперт и представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен резко раскритиковала заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к войнам масштаба, пережитого предыдущими поколениями.
По её словам, подобная риторика опасна, искажает исторический контекст и способствует милитаризации общественного сознания.
Дагделен напомнила, что НАТО предпочитает умалчивать о собственных действиях, включая операцию против Югославии в 1999 году, представляя её как гуманитарную миссию. Она подчеркнула, что слова Рютте о возможных разрушениях, массовой мобилизации и миллионах беженцев звучат как попытка идеологически подготовить почву для новой наступательной стратегии на Восток.
Дагделен призвала фокусироваться на дипломатии и миротворчестве, а не на создании атмосферы страха и подготовке к новым конфликтам.
«Напоминание: разработанное как война на уничтожение нападение немецкого Вермахта (“наших бабушек и дедушек”) на Советский Союз унесло жизни 27 миллионов человек. В итоге там было полностью разрушено более 1,7 тысячи городов и 70 тысяч деревень. Нам нужны миротворцы, а не новые поджигатели войны!» — отметила она.
Ранее Рютте во время пресс-конференции в Рейкьявике неверно назвал число стран, основавших альянс в 1949 году.