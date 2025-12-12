Погасил срок, но не долг: Сын депутата Госдумы так и не выплатил семье убитого компенсацию

Пока неизвестно, почему он не погасил долг, тем более Нина Останина вполне может помочь сыну. По информации за 2025 год, оклад депутата Госдумы равняется 420 тысячам рублей в месяц до вычета НДФЛ. Дополнительно, как председатель думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, Нина Останина получает надбавку до 200 тысяч рублей. Есть ещё ежегодная премия за качественную законотворческую работу — до 2,5 млн рублей, ежемесячная компенсация аренды жилья для иногородних — до 150 тысяч рублей, а также бесплатные перелёты и поездки по России. В сумме Останина может получать свыше 700 тысяч рублей каждый месяц, а с учётом премии под миллион.