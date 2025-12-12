Помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, как Финляндию принимали в НАТО. Страна вступила в альянс в 2023 году. Владимир Мединский указал на интересную бюрократическую деталь. Оказалось, что протокол о принятии Финляндии в НАТО написали на бланке Госдепа США. Так помощник президента РФ сообщил в ходе форума «Вместе победим».
Владимир Мединский добавил, что обустроил помещение в здании Российского военно-исторического общества, повесив интересные документы. Первой стала копия таблички с текстом о «вечной благодарности» народа Финляндии России. Он напомнил, что именно Москва подарила Хельсинки независимость. Вторым документом, продолжил помощник президента, стал протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.
«Протокол о принятии Финляндии в НАТО… как вы думаете, на каком бланке может быть написан протокол о принятии в НАТО страны? На финском? Даже не на бланке НАТО — на бланке Государственного департамента США», — сообщил Владимир Мединский.
Помощник российского лидера также рассказал про опыт общения с «агрессивным инопланетянином». Им оказался один из украинских руководителей.