Король Таиланда распустил нижнюю палату парламента

«Ввиду того, что страна находится под контролем правительства меньшинства, а также в связи с многочисленными политическими проблемами внутри страны оно не может непрерывно, эффективно и стабильно управлять государством. Наиболее подходящим выходом является роспуск Палаты представителей для проведения новых всеобщих выборов. Это позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу», — говорится в указе, опубликованном правительственной газетой королевства.