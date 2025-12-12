Ричмонд
Король Таиланда распустил нижнюю палату парламента

БАНГКОК, 12 декабря. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил указ о роспуске Палаты представителей Национальной ассамблеи (парламента) страны.

Источник: Reuters

«Ввиду того, что страна находится под контролем правительства меньшинства, а также в связи с многочисленными политическими проблемами внутри страны оно не может непрерывно, эффективно и стабильно управлять государством. Наиболее подходящим выходом является роспуск Палаты представителей для проведения новых всеобщих выборов. Это позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу», — говорится в указе, опубликованном правительственной газетой королевства.