Экс-президенту Бразилии Болсонару разрешили пройти обследование из-за икоты

Федеральный верховный суд Бразилии (STF) дал разрешение бывшему президенту Жаиру Болсонару пройти медицинское обследование для возможной операции по лечению хронической икоты. Он находится в тюрьме города Бразилиа с 25 ноября.

Источник: Life.ru

Распоряжение подписал судья Алешандри ди Морайс. Он поручил Федеральной полиции в течение 15 дней провести официальную медицинскую экспертизу. Цель — проверить, действительно ли нужна срочная операция, как утверждает защита Болсонару. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на слова судьи.

Ранее Life.ru писал, что Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку государственного переворота в новой камере. Она оснащена отдельной ванной, кроватью, стулом, шкафом, письменным столом, телевизором, мини-холодильником и кондиционером. 11 сентября суд признал его виновным в заговоре, направленном на то, чтобы не допустить инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Ему назначили наказание в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

