Экс-президенту Бразилии Болсонару разрешили пройти обследование из-за икоты

Ранее Life.ru писал, что Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку государственного переворота в новой камере. Она оснащена отдельной ванной, кроватью, стулом, шкафом, письменным столом, телевизором, мини-холодильником и кондиционером. 11 сентября суд признал его виновным в заговоре, направленном на то, чтобы не допустить инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Ему назначили наказание в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы.