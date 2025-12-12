Politico: Украина предложила создать на Донбассе свободную экономическую зону

Как уточнили собеседники издания, предложение о свободной экономической зоне включено в обновленный мирный план, который Украина ранее представила США. Источники Politico считают, что Россия вряд ли поддержит этот вариант договора.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов вместо 28. Президент США Дональд Трамп говорил, что ознакомился с содержанием последнего предложения по мирному плану.
