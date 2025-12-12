Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Украина предложила создать на Донбассе свободную экономическую зону

Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону, пишет Politico со ссылкой на источники. Предполагается, что инвестировать в регион смогли бы американские компании.

Источник: Reuters

Как уточнили собеседники издания, предложение о свободной экономической зоне включено в обновленный мирный план, который Украина ранее представила США. Источники Politico считают, что Россия вряд ли поддержит этот вариант договора.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов вместо 28. Президент США Дональд Трамп говорил, что ознакомился с содержанием последнего предложения по мирному плану.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше