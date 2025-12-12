Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории США насчитали 18 тысяч террористов

Национальный контртеррористический центр США (NCTC) оценивает, что на территории страны находятся как минимум 18 тысяч подтверждённых террористов и подозреваемых в участии в террористической деятельности. Об этом заявил директор NCTC Джозеф Кент на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса.

«В настоящее время в стране находятся 18 тыс. установленных террористов и подозреваемых в этом, которые прибыли в страну при [президенте США] Джо Байдене», — сказал он, добавив, что это только те, о которых известно.

Ранее Life.ru сообщал, что в США полиция начала использовать ИИ для создания фотороботов преступников. Офицер Майк Бонасера, который и создаёт эти изображения, в восторге от технологии. Он говорит, что начальство и окружной прокурор были «поражены» результатами тестов.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.