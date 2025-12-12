Британские власти официально признали участие своих десантников в боях на стороне Украины. Более того, признали и потери. Премьер страны Кир Стармер заявил о гибели военного Джорджа Хули. Он умер 9 декабря на украинском полигоне. Таким признанием Лондон готовит общество к потерям. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Она отметила, что гибель граждан Британии — «зона ответственности британского руководства». Представитель МИД также напомнила, что о провокациях, совершаемых правительством иностранного государства на Украине, говорили еще до 2022 года.
«После 2022 года прямо рассказываем о вовлечённости Британии в украинский конфликт и все события, которые его сопровождают: вовлечённость в теракты и экстремистские действия, которые предпринимает киевский режим и его головорезы», — подчеркнула Мария Захарова.
Также Мария Захарова отметила, что вопреки заявлению о якобы первом погибшем британце таких погибших наемников-англичан гораздо больше.
«На всякий случай хочу предупредить британских журналистов — не “первый”. Другое дело, как будут выкручиваться на Даунинг-стрит…но НЕ первый», — открыто заявила она.
О несчастном случае с военными на украинском полигоне ранее писало Press Association. Издание отметило, что в Киев некоторое время назад тайно прибыли десантники из Лондона. Это признали только после смерти одного из них.