Фицо: ЕС сгинет, если продолжит отказываться от традиций

Премьер-министр Словакии предрек Европе гибель при отказе от собственных традиций и культуры.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз движется к саморазрушению, если продолжит отказываться от своих ценностей и исторических основ.

Поводом для его заявления стала новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом. В документе Вашингтон призывает Европу взять на себя большую ответственность за собственную оборону и указывает на расхождения с европейскими политиками в вопросах конфликта на Украине.

Выступая в парламенте, Фицо подчеркнул, что новая американская стратегия отражает критический взгляд США на состояние ЕС, включая отсутствие лидерства и потерю влияния на мировой арене. По его словам, в документе ключевое внимание уделено именно ценностям, и он согласен с тем, что союз постепенно отходит от своих традиционных основ.

Фицо напомнил, что Словакия законодательно закрепила понятие двух полов — мужской и женской — за что подверглась критике со стороны части европейских политиков. Он подчеркнул, что Братислава намерена отстаивать свои культурные и исторические традиции.

«Если Европейский союз будет продолжать так же и не будет уважать суверенную политику, традиции и исторические корни, то он сгинет. Если он должен сгинуть, так пусть сгинет. Но мы будем защищать свои взгляды и традиции», — заявил премьер.

Ранее Фицо заявил, что Украина проигрывает конфликт и испытывает финансовые трудности, при этом Евросоюз уже не готов покрывать ее военные расходы за счет собственных средств.

