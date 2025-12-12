Ричмонд
Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме

Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 декабря президент РФ Владимир Путин прилетел в Туркмению. Глава государства примет участие в международном форуме. Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в аэропорту Ашхабада.

Как стало известно ранее, российский лидер проведет несколько двусторонних встреч. В том числе, переговоры пройдут с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Ашхабаде также будут присутствовать главы Армении, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других государств.

Основным мероприятием станет форум в честь Международного года мира и доверия.

Ранее Владимир Путин выступил на совещании по экономическим вопросам страны. Он анонсировал существенное повышение страховых пенсий в 2026 году. Выплаты проиндексируют на 7,6 процента.