Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме

В ночь на 12 декабря президент РФ Владимир Путин прилетел в Туркмению. Глава государства примет участие в международном форуме. Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в аэропорту Ашхабада.
Как стало известно ранее, российский лидер проведет несколько двусторонних встреч. В том числе, переговоры пройдут с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Ашхабаде также будут присутствовать главы Армении, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других государств.
Основным мероприятием станет форум в честь Международного года мира и доверия.
Ранее Владимир Путин выступил на совещании по экономическим вопросам страны. Он анонсировал существенное повышение страховых пенсий в 2026 году. Выплаты проиндексируют на 7,6 процента.