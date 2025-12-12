ЕС дал Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки активов России

Ранее вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. При этом он отметил, что Бельгия не пойдёт на необдуманные уступки, пока стороны не придут к конкретному соглашению по этому вопросу.