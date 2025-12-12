Встретили цветами и почётным караулом: Путин прибыл в Ашхабад

Главу российского государства встретили с цветами. Вдоль ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом была выстроена рота почётного караула в ярко-зелёных шинелях.
Путин прибыл с визитом в Туркменистан. Видео © Life.ru.
У российского лидера запланирована насыщенная программа. Помимо участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, который отмечается под эгидой ООН, у него состоится ряд двусторонних встреч.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде российский лидер проведёт переговоры с президентом Туркменистана, а также с лидерами Ирана, Пакистана и Ирака. Также состоится отдельно анонсированная беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
