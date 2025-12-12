Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прибыл в Ашхабад для участия в саммите и встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Туркмении, Ашхабад. Его самолет приземлился в аэропорту, где российского лидера встретили почетным караулом, выстроившимся вдоль ковровой дорожки с национальным орнаментом. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Туркмении, Ашхабад. Его самолет приземлился в аэропорту, где российского лидера встретили почетным караулом, выстроившимся вдоль ковровой дорожки с национальным орнаментом. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.

Основной целью визита является участие в форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также к 30-летию закрепления за Туркменией статуса постоянного нейтралитета.

Кроме того, в рамках поездки запланированы важные двусторонние переговоры. Как ранее анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Владимир Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Статус нейтралитета Туркмении был признан на международном уровне в 1995 году. Инициатива объявления Международного года мира и доверия была поддержана 86 странами на 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

9 мая текущего года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетил российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В 2024 году туркменский лидер также посещал Москву накануне 9 Мая. Он участвовал в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Сердар Бердымухамедов находился на мероприятиях в статусе почетного гостя.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше