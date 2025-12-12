Путин прибыл в Ашхабад для участия в саммите и встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Туркмении, Ашхабад. Его самолет приземлился в аэропорту, где российского лидера встретили почетным караулом, выстроившимся вдоль ковровой дорожки с национальным орнаментом. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.
Основной целью визита является участие в форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также к 30-летию закрепления за Туркменией статуса постоянного нейтралитета.
Кроме того, в рамках поездки запланированы важные двусторонние переговоры. Как ранее анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков, Владимир Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Статус нейтралитета Туркмении был признан на международном уровне в 1995 году. Инициатива объявления Международного года мира и доверия была поддержана 86 странами на 78-й сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.
9 мая текущего года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетил российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В 2024 году туркменский лидер также посещал Москву накануне 9 Мая. Он участвовал в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Сердар Бердымухамедов находился на мероприятиях в статусе почетного гостя.