Путин прибыл в Ашхабад для участия в саммите и встречи с Эрдоганом

9 мая текущего года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетил российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В 2024 году туркменский лидер также посещал Москву накануне 9 Мая. Он участвовал в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Сердар Бердымухамедов находился на мероприятиях в статусе почетного гостя.