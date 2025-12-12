Мединский назвал одного из руководителей Украины агрессивным инопланетянином

Ранее Мединский сравнил европейских политиков с «андроидами, несущими запись». Так он прокомментировал слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «19 нападениях России на соседние страны». В шутку Мединский предположил, что у европейских чиновников на затылке стоит чип, который заменил старую маслёнку для смазки.