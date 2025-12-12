Ричмонд
Мединский назвал одного из руководителей Украины агрессивным инопланетянином

Помощник президента России Владимир Мединский назвал одного из украинских руководителей «агрессивным инопланетянином». На форуме «Вместе победим» в Национальном центре «Россия» Мединский рассказал, что пытался наладить контакт с представителями Украины.

Источник: Life.ru

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее Мединский сравнил европейских политиков с «андроидами, несущими запись». Так он прокомментировал слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «19 нападениях России на соседние страны». В шутку Мединский предположил, что у европейских чиновников на затылке стоит чип, который заменил старую маслёнку для смазки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
