Мединский сравнил украинского чиновника с «агрессивным инопланетянином»

Помощник президента России Владимир Мединский поделился негативным опытом своих контактов с украинскими официальными лицами. Выступая на форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия», он описал одного из украинских руководителей, с которым ему приходилось вести переговоры, как «агрессивного инопланетянина».
По словам Мединского, с этим «всенародно печально известным» чиновником вести конструктивный разговор было абсолютно невозможно.
— У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так, — цитирует Мединского РИА Новости.
Ранее Мединский заявил, что готов провести персональный ликбез по истории РФ для главы европейской дипломатической службы Каи Каллас. Так он прокомментировал слова политика о том, что за последние 100 лет страна якобы напала на 19 стран.
27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала вызвать санитаров для Каи Каллас в связи с ее словами о якобы нападениях России на другие государства.