Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря

Представители США могут принять участие во встрече по Украине, запланированной на 13 декабря в Европе. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

«Они хотят, чтобы мы приняли участие. И мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтём, что есть хороший шанс [достичь результатов]. Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим урегулировать [конфликт]», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп добавил, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее Трамп уже сообщал о возможном участии США в этой встрече. Украинские власти направили в Вашингтон свои предложения по мирному плану. Ответ США пришёл в среду после консультаций с европейскими союзниками. В документах, в частности, затронули вопросы контроля над территориями и ситуацию на Запорожской АЭС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше