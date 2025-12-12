Ричмонд
Трамп рассказал о планах США на встречу по Украине в выходные

Трамп: делегация от США может принять участие в саммите по Украине 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 декабря, в Европе пройдет встреча между представителями Украины, Франции, Германии и Британии. К саммиту планирует присоединиться и Вашингтон. Делегация от США может прибыть на переговоры по мирному плану. Так заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что об этом его попросили европейцы и украинцы. Пока нет понимания, в каком городе пройдет встреча.

«Мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтем, что есть хороший шанс достичь каких-то результатов. Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим урегулировать», — пояснил Дональд Трамп.

Как пишет Associated Press, глава киевского режима Владимир Зеленский намерен собрать большое совещание с европейскими лидерами. В четверг он провел срочные переговоры с высокопоставленными представителями около 30 стран.

