В субботу, 13 декабря, в Европе пройдет встреча между представителями Украины, Франции, Германии и Британии. К саммиту планирует присоединиться и Вашингтон. Делегация от США может прибыть на переговоры по мирному плану. Так заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что об этом его попросили европейцы и украинцы. Пока нет понимания, в каком городе пройдет встреча.
«Мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтем, что есть хороший шанс достичь каких-то результатов. Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим урегулировать», — пояснил Дональд Трамп.
Как пишет Associated Press, глава киевского режима Владимир Зеленский намерен собрать большое совещание с европейскими лидерами. В четверг он провел срочные переговоры с высокопоставленными представителями около 30 стран.