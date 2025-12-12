Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Евросоюза

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, комментируя новую стратегию национальной безопасности США, заявила, что ни президент Дональд Трамп, ни кто-либо другой не должен вмешиваться в демократические процессы в Европе. Она подчеркнула, что решать, кто будет лидером страны, должен народ, и этот суверенитет избирателей необходимо защищать.