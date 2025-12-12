Трамп назвал Зеленского единственным в Киеве, кому не нравится проект сделки

«Я думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.