Трамп назвал Зеленского единственным в Киеве, кому не нравится проект сделки

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский — единственный представитель украинской стороны, которому не нравится предложенный Вашингтоном проект урегулирования кризиса.

Источник: Reuters

«Я думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

При этом Трамп дал понять, что проект соглашений состоит «из четырех или пяти частей». «Это довольно сложно, потому что приходится определенным образом делить территорию. Это непросто», — заявил американский лидер, отметив, что добиться урегулирования на Украине в тысячу раз сложнее, чем заключить сделку в сфере недвижимости.

