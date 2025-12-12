Трамп заявил о заинтересованности РФ и Китая в сокращении ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о диалоге Вашингтона с Москвой и Пекином о денуклеаризации. По его данным, Россия и Китай проявляют интерес к процессу сокращения ядерного оружия. Так президент США выразился в ходе общения с журналистами.
Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в денуклеаризации. Подробностей диалогов со странами по этому вопросу он не привел.
«Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия», — уведомил Дональд Трамп.
Президент также заявил о возможном участии США в саммите в Европе. Он пройдет 13 декабря. В переговорах примут участие представители Украины, Франции, Германии и Британии.