Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Россия и Китай заинтересованы в ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой и Пекином по вопросам денуклеаризации. Он утверждает, что все три страны заинтересованы в сокращении ядерных вооружений.

«Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, — это денуклеаризация вооружений», — заявил Трамп.

Президент добавил, что речь идёт о ядерном оружии.

«Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

В ноябре Трамп предложил провести трёхстороннюю встречу США, России и Китая по сокращению ядерных арсеналов. Тогда он отметил, что у Штатов — самый мощный ядерный потенциал, у Москвы — второй по величине, а у Пекина — третий, «и он далеко позади».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше