Трамп заявил о готовности США обеспечить гарантии безопасности Украины

«Мы поможем, на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении [урегулирования конфликта]», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ранее Трамп сообщил, что США могут участвовать во встрече по Украине 13 декабря в Европе. Он также отметил, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
