Трамп заявил о готовности США обеспечить гарантии безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона предоставить Украине гарантии безопасности.

«Мы поможем, на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении [урегулирования конфликта]», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее Трамп сообщил, что США могут участвовать во встрече по Украине 13 декабря в Европе. Он также отметил, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

