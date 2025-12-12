Путин в Туркмении передвигается на Aurus Senat

Президент России Владимир Путин, прибывший с визитом в Туркмению, передвигается по стране на отечественных лимузинах Aurus Senat. Эти автомобили традиционно сопровождают главу государства во всех зарубежных поездках.
В Ашхабаде официальные машины преимущественно окрашены в белый цвет — такую гамму используют госслужбы, полиция, дипломатические миссии и даже общественный транспорт. Однако российский президент сохранил привычный протокол и продолжает пользоваться черными Aurus.
Как отмечается, лимузины были доставлены в Туркмению вместе с российской делегацией из Москвы и составляют часть президентского кортежа, обеспечивающего необходимый уровень безопасности и комфорта во время визита.
Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Ашхабад, самолёт приземлился у президентского терминала аэропорта столицы Туркмении. У трапа в аэропорту «Малая птица» российского лидера встретила рота почётного караула.