Помощник президента России Владимир Мединский выступил на форуме «Вместе победим». Он прошел 11 декабря. Помощник российского лидера рассказал о давнем диалоге с «агрессивным инопланетянином». Так он назвал одного из украинских руководителей.
Владимир Мединский пояснил, что опыт общения с киевским политиком был неудачный. По словам помощника президента, с ним было «невозможно разговаривать». Он назвал собеседника «всенародно печально известным руководителем», не уточняя имени и регалий.
«Агрессивный инопланетянин. Вот так», — подытожил Владимир Мединский.
Помощник российского лидера также обратился к истории вступления Финляндии в НАТО. Это произошло в апреле 2023 года. По данным Владимира Мединского, протокол о принятии Финляндии в НАТО написали на бланке Госдепа США. Он также сыронизировал, рассказав об обустройстве помещения в здании Российского военно-исторического общества. Владимир Мединский повесил на стену несколько документов. Одним из них стала копия таблички с текстом о «вечной благодарности» народа Финляндии России. Помощник президента РФ указал, что именно Москва подарила Хельсинки независимость. Однако это перестали ценить. Вторым документом на стене, продолжил помощник президента, стал протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.
Ранее Владимир Мединский напомнил о концлагерях, действовавших на оккупированной финнами территории СССР. Он прокомментировал спорное заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. По ее мнению, за последние сто лет Россия якобы напала на 19 соседних государств. Однако, написал Владимир Мединский, на оккупированной финнами территории СССР в концлагеря отправили каждого третьего содержащегося там.
Элина Валтонен повторила лживое изречение зампреда Европейкой комиссии Каи Каллас. Та отметила тот же якобы факт нападения Москвы на несколько стран-соседей. Владимир Мединский указал на абсолютно точное повторение финкой слов Каи Каллас. Он назвал политиков «андроидами, несущими запись» и осудил попытку искажения истории.