Помощник российского лидера также обратился к истории вступления Финляндии в НАТО. Это произошло в апреле 2023 года. По данным Владимира Мединского, протокол о принятии Финляндии в НАТО написали на бланке Госдепа США. Он также сыронизировал, рассказав об обустройстве помещения в здании Российского военно-исторического общества. Владимир Мединский повесил на стену несколько документов. Одним из них стала копия таблички с текстом о «вечной благодарности» народа Финляндии России. Помощник президента РФ указал, что именно Москва подарила Хельсинки независимость. Однако это перестали ценить. Вторым документом на стене, продолжил помощник президента, стал протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.