Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя

Президент России Владимир Путин заявил, что выбранная Туркменией стратегия постоянного нейтралитета полностью оправдывает себя, позволяя стране поддерживать конструктивные и бесконфликтные отношения с большинством государств. Об этом он сказал на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Гурбангулы Бердымухамедовым.