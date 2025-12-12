Путин: принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя

Президент России Владимир Путин заявил, что выбранная Туркменией стратегия постоянного нейтралитета полностью оправдывает себя, позволяя стране поддерживать конструктивные и бесконфликтные отношения с большинством государств. Об этом он сказал на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Гурбангулы Бердымухамедовым.
12 декабря Туркмения отмечает 30-летие провозглашения нейтралитета, и российский президент принимает участие в праздничных мероприятиях, посвящённых этой дате. Путин подчеркнул, что нейтральный статус обеспечивает региону стабильность и служит важным основанием для сотрудничества.
По словам российского лидера, взаимодействие Москвы и Ашхабада активно развивается в экономической сфере и имеет хорошие перспективы. Он также отметил важность совместной работы над вопросами, связанными с Каспийским регионом, включая экологические задачи и устойчивое развитие.
Ранее сообщалось, что Путин, прибывший с визитом в Туркмению, передвигается по стране на отечественных лимузинах Aurus Senat. Эти автомобили традиционно сопровождают главу государства во всех зарубежных поездках.